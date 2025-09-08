Сотрудников администрации в Шаховской научили противостоять мошенникам
Сотрудников администрации городского поселения Шаховская обучили методам противодействия телефонным аферистам. Занятие для них провела помощник прокурора Мария Устинова, которая разъяснила работникам наиболее распространенные схемы киберпреступлений. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Как подчеркнула Устинова, ни в коем случае нельзя сообщать по телефону личную информацию и коды подтверждения из сообщений, а также следует воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам. Подобные профилактические беседы прокуратура организует на постоянной основе, причем не только для взрослых, но и для школьников, что особенно актуально в свете учащения случаев мошенничества в отношении детей.