Сотрудников администрации в Шаховской научили противостоять мошенникам

Как подчеркнула Устинова, ни в коем случае нельзя сообщать по телефону личную информацию и коды подтверждения из сообщений, а также следует воздерживаться от перехода по подозрительным ссылкам. Подобные профилактические беседы прокуратура организует на постоянной основе, причем не только для взрослых, но и для школьников, что особенно актуально в свете учащения случаев мошенничества в отношении детей.