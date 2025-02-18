Сотрудники УК из Пушкина отправились в Анапу для очистки берегов от мазута

6 сотрудников управляющей организации из округа Пушкинский присоединились к проведению спасательных работ по устранению последствий аварийного разлива мазута, произошедшего в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Специалисты в качестве волонтеров отправились в регион, чтобы внести свой вклад в очищение пляжей и защиту местной экосистемы.

«Активная гражданская позиция коллег из отрасли не может остаться незамеченной. Приятно видеть их вовлеченность не только в профильную деятельность, но и в экологические инициативы», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Команда распределилась по различным задачам: трое занимаются просеиванием загрязненного песка на Бугазской косе, еще трое работают над спасением птиц, пострадавших от нефтяного загрязнения. Волонтеры используют свою экипировку и инструменты — мешки и сеялки, которые привезли с собой.

«Наша первоочередная задача — очистить берег от мазута, поскольку даже маленькая капля может нанести непоправимый вред окружающей среде», — отметил руководитель направления непрофильного бизнеса ООО « УК Квадрометр», — Андрей Худолеев.

Отметим, что в результате крушения двух нефтяных танкеров в Керченском проливе свыше 3 тыс. тонн нефтепродуктов опустились на дно, но большая часть была выброшена на берег.

Мазут даже в минимальных количествах, может быть опасен для экосистемы, особенно в курортной зоне.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы. Он также подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.