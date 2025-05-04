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Сотрудники ТЦК в Луцке схватили курьера и затолкали в микроавтобус

Сотрудники ТЦК в Луцке схватили на улице курьера, который ехал на велосипеде, и затолкали его в микроавтобус, сообщается в Telegram-канале движения «Другая Украина».

«Сначала с доставщиком боролись трое, потом подбежал четвертый. В итоге курьер вместе с заказом отправился в ТЦК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что велосипед курьера остался брошенным на улице.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.