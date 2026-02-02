сегодня в 13:34

Сотрудники «Русского леса» расчищают обочины после снегопадов в Серпухове

Сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» участвуют в ликвидации последствий сильных снегопадов, расчищая обочины улиц в Серпухове, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В конце января в Подмосковье прошли обильные снегопады, которые осложнили дорожную ситуацию в ряде населенных пунктов. Основные магистрали были оперативно очищены коммунальными службами, однако на обочинах и второстепенных дорогах оставались снежные завалы.

Сейчас снегопады завершились, и продолжается планомерная работа по устранению их последствий. К этим мероприятиям присоединились сотрудники филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес». В Серпухове они занимаются расчисткой обочин улиц, чтобы расширить проезжую часть, улучшить условия для парковки автомобилей и повысить безопасность дорожного движения.

Участие работников лесного хозяйства помогает быстрее восстановить нормальное транспортное сообщение и создать безопасные условия для жителей. При проведении всех работ приоритетом остается забота о безопасности людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.