Сотрудники Одинцовской Росгвардии поучаствовали в акции «Диктант Победы»

Сотрудники Одинцовской Росгвардии приняли участие в Международной патриотической акции «Диктант Победы». Росгвардейцы проверили свои знания по истории героической борьбы советского народа против фашизма, а также в области литературных и кинематографических произведений, посвященных периоду 1941–1945 годов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Личный состав подразделения с большим интересом отвечал на вопросы, охватывающие ключевые моменты сражений. Участие в диктанте также приняли ветераны и работники вневедомственной охраны. Каждому участнику был присвоен свои идентификационный номер, благодаря которому он позднее сможет ознакомиться с результатами тестирования на сайте организатора.

Самая масштабная проверка знаний истории Великой Отечественной войны проходит уже в седьмой раз на площадках по всей России и за ее пределами. Ежегодное проведение этой акции направлено на сохранение исторической правды и увековечивание подвига советского народа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.