Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:56

Сотрудники компании-возчика ТКО помогают во время снегопадов в Подмосковье

Сотрудники компании-возчика твердых коммунальных отходов в Московской области оказывают помощь автомобилистам и обеспечивают расчистку проездов во время сильных снегопадов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В период интенсивных снегопадов сотрудники компании-возчика ТКО в Подмосковье активно помогают автовладельцам, чьи машины застряли на заснеженных дорогах. Экипажи выручают водителей, чьи автомобили оказались заблокированы снегом, а также вручную расчищают проезды для обеспечения движения транспорта на сложных участках.

Кроме того, специалисты очищают подъезды к контейнерным площадкам, чтобы мусоровозы могли своевременно вывозить отходы. Работы ведутся в усиленном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Предприятие продолжает выполнять свои задачи по содержанию территорий и вывозу отходов в штатном режиме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.