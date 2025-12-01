Сотрудники ГАИ провели мастер-класс по использованию автокресел в Домодедове

В женской консультации Домодедова инспекторы ГАИ провели обучающее занятие для будущих мам, где рассказали о правилах использования детских автокресел и провели мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маргарита Джавадова отметила, что автокресло играет ключевую роль в защите детей.

«В случае удара, в случае дорожно-транспортного происшествия детское кресло спасает жизнь», — подчеркнула Маргарита Джавадова.

Особое внимание уделили тому, что дети постарше могут самостоятельно расстегивать ремни безопасности. Родителям важно следить за этим во время поездки.

Будущие мамы получили практические рекомендации и прошли мастер-класс по изготовлению светоотражающих подвесок для повышения безопасности в темное время суток.

Занятия в «Школе будущих мам» при женской консультации проходят каждую неделю и помогают родителям готовиться к безопасному появлению ребенка в автомобиле и в жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.