Сотрудники ФСБ и СК изъяли личные дела сотрудников Ростехнадзора в Челябинске
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Работники ФСБ и СК РФ начали изымать личные дела сотрудников челябинского управления Ростехнадзора. Силовики расследуют факты коррупционных нарушений, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Изъятием личных дел занимаются работники УФСБ по Челябинской области и центрального аппарата Следственного комитета России. Проверку проводят в офисе уральского управления Ростехнадзора в Челябинске.
Сотрудники силовых структур изымают личные дела сотрудников, которых направили работать на руководящие должности надзорного ведомства в Москве.
Источник сообщил, что сотрудники ФСБ и СК узнали, кто организовал и занимался покровительством коррупционной схемы. Этому помогли показания работавшей главным госинспектором уральского управления Ростехнадзора Марины Альпаковой. Следственные мероприятия организовали, поскольку были открыты уголовные дела по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взяток в крупном размере») и части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).
В УФСБ России по Челябинской области подтвердили факт проведения следственных мероприятий.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщала, что бывшим должностным лицам, работавшим в конгрессно-выставочном центре «Патриот», вынесли приговор в рамках уголовного дела о получении взятки. Главного бухгалтера Андрея Пучкова и начальника отдела закупок Ивана Трифоногло отправили в колонию строгого режима на девять лет и оштрафовали на 27 млн рублей.