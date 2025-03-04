СК: бывших сотрудников парка «Патриот» приговорили к 9 годам колонии

Экс-должностным лицам, работавшим в конгрессно-выставочном центре «Патриот», вынесли приговор в рамках уголовного дела о получении взятки. Их отправили в колонию строгого режима на девять лет и оштрафовали на 27 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Главный бухгалтер Андрей Пучков и начальник отдела закупок Иван Трифоногло, работавшие в парке «Патриот», признаны виновными в зависимости от роли в получении взятки в особо крупном размере во время выполнения госконтрактов по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Следователи, а также суд выяснили, что Минобороны РФ подписало с ИП «Куваева» около 10 госконтрактов на многомиллионные суммы.

За эти деньги должны были обслуживать строения и сооружения, расположенные в парке «Патриот». Пучков и Трифоногло должны были следить за тем, чтобы условия по контрактам соблюдались.

В период с 2021 по 2024 годы должностные лица получили от сотрудников ИП «Куваева» взятку в размере 27,5 млн рублей. За это чиновники должны были заниматься покровительством индивидуального предпринимателя.

На обвиняемых наложили ограничения — арест имущества. Еще им назначили наказание — девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 27 млн рублей. Также чиновники будут лишены возможности заниматься определенной деятельностью на протяжении 10 лет.