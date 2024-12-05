Сотрудники Большой российской энциклопедии жалуются на задержки зарплаты

С весны сотрудники Большой российской энциклопедии (БРЭ) говорили о проблемах с финансированием, а также выходили на пикеты. Долг им выплатили, но частично, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В октябре отечественное правительство приняло окончательное решение о ликвидации данного проекта и о выплате долгов по заработной плате. Материалы БРЭ будут переданы энциклопедии «Рувики».

Как рассказала одна из сотрудниц, в итоге работникам заплатили долг за 10 месяцев. Но и то не в полном объеме. Сейчас руководство задерживает зарплату за ноябрь. Также не была выплачена компенсация.

По ее словам, работникам официально не сказали о ликвидации организации. У них контракты 31 декабря. Сотрудники БРЭ считают, что эти контракты не продлят, чтобы избежать выплат по законной процедуре ликвидации, или затянут весь процесс на 2025 год.

На сегодняшний день руководство организации грозит сотрудникам увольнением за прогулы, которых, по словам собеседницы, не было. Кроме того, на людей оказывают психологическое давление.

«Есть приказ ловить людей задним числом по распечаткам пропускной системы. Еще руководитель запретил работать удаленно, вопреки привычному распорядку», — поделилась одна из работниц.

Она добавила, что сотрудникам запретили работать 8 часов, где начало и конец рабочего окна выбирает он сам. Задним числом всех вызывают в кадры вместо честного, открытого общения и информирования об изменениях распорядка работы.

Сотрудники БРЭ сейчас готовят иски для суда на случай неправомерных действий со стороны руководителей.

Ранее СМИ писали, что долги по зарплате перед сотрудниками БРЭ образовались в 2024 году «в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».