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В правительстве РФ приняли решение о ликвидации Большой российской энциклопедии

Все материалы портала планируется передать интернет-энциклопедии «Рувики» для того, чтобы усилить ее конкурентные преимущества.

Сотрудникам Большой российской энциклопедии обещают выплатить задолженность по заработной плате.

Отмечается, что долги образовались в этом году «в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил использовать большую часть статей из «Википедии» для портала «Знание. Вики» с целью избежать дублирования контента.