В правительстве РФ приняли решение о ликвидации Большой российской энциклопедии
Правительство России приняло решение о ликвидации Большой российской энциклопедии, сообщает РБК.
Все материалы портала планируется передать интернет-энциклопедии «Рувики» для того, чтобы усилить ее конкурентные преимущества.
Сотрудникам Большой российской энциклопедии обещают выплатить задолженность по заработной плате.
Отмечается, что долги образовались в этом году «в связи с несвоевременными действиями руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием».
Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил использовать большую часть статей из «Википедии» для портала «Знание. Вики» с целью избежать дублирования контента.