Сотрудники администрации Красногорска собрали 600 заявок на помощь от ветеранов

В преддверии 80-летия Победы в Красногорске активно занимаются вопросами поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Сотрудники администрации города собрали около 600 заявок от фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Такое поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В ходе осмотра жилых помещений был составлен список необходимой бытовой и медицинской техники и другой помощи, всего того, что существенно повысит комфорт и качество жизни ветеранов.

Помощь героям и жертвам войны оказывают представители муниципальной администрации и подведомственных организаций, а также депутатский корпус, управляющие и подрядные организации, по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова.

До 9 мая поддержку получат 511 ветеранов всех категорий, включая четырёх участников Великой Отечественной войны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.