Сотрудник финской полиции безопасности забыл секретные документы в поезде

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Сотрудник полиции безопасности Финляндии случайно оставил рюкзак, в котором были секретные документы в поезде, сообщает RT со ссылкой на Yle.

Мужчина забыл рюкзак во время командировки. Отмечается, что эти документы имеют вторую степень секретности. Известно, что они не попали в руки посторонних лиц.

Сотрудник, допустивший такую ошибку, получил предупреждение, потому что разглашение содержимого документов могло повредить национальной безопасности страны

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над инициативой правительства Финляндии в установлении камер с искусственным интеллектом на русско-финской границе.