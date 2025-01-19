Сотни жителей Можайского округа приняли участие в крещенских купаниях

Погружение в проруби состоялось после водосвятного молебна. На территории округа было подготовлено 4 купели: на территории Ново-Никольского собора в Можайске, на «Святом колодце преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, у Успенского Колоцкого женского монастыря в деревне Колоцкое и на пруду в деревне Сивково, сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Новым местом для окунания стала купель, оборудованная по благословению Благочинного Можайского церковного округа священника Иоанна у Ново-Никольского собора. Она была построена из деревянного бруса. Скатная крыша, окна и двери были установлены рабочими, стены обшиты вагонкой, а чаша облицована плиткой. Для комфортного спуска внутрь купели разместили две лестницы с поручнями.

Все места для крещенских омовений были оборудованы ограждениями, лестницами для комфортного входа в воду, освещением. В деревне Сивково специально установленную палатку оснастили всем необходимым, чтобы пребывание в ней было максимально комфортным для каждого. После обряда жители согревались в специальных пунктах.

За процессом окунания в купель и состоянием каждого, кто решился испытать себя ледяной водой, тщательно следили сотрудники Можайского пожарно-спасательного гарнизона, дежурили медики Можайской больницы, сотрудники полиции и Росгвардии. В обеспечении безопасности было задействовано 67 человек и 18 единиц техники.

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