сегодня в 17:05

Состояние здоровья детей-регбистов после отравления в отеле в Сочи стабильное

Здоровью несовершеннолетних регбистов, которые отравились в сочинском поселке Лоо в Краснодарском крае, ничего не угрожает. На месте происшествия работает исполнительный директор Федерации регби Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу организации.

Состояние здоровья детей-спортсменов в порядке. За ними следят доктора.

Ни одного несовершеннолетнего не увозила скорая помощь. Ночью на территории отеля работали врачи.

Мама одного из юных регбистов поделилась с РЕН ТВ, что состояние ее ребенка стабильное.

Ранее сообщалось, что дети-спортсмены массово отравились в одном из отелей в сочинском Лоо. Пострадали около 100 детей. Они отравились после обеда 6 января. Температура тела детей выросла до 39 градусов, у них начались рвота и диарея.

