Состояние мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, стабильно
Ребенка прооперировали после происшествия в Химках
Мальчик, пострадавший в результате взрыва в подмосковных Химках, был успешно прооперирован, его состояние сейчас стабильно. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.
Ребенка перевели в отделение реанимации, с ним находится мама, а власти держат ситуацию на контроле.
Ранее министерство здравоохранения региона информировало, что в результате инцидента пострадали три человека, один из них погиб на месте до приезда скорой помощи.
Двое других, включая мальчика, были доставлены в больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.