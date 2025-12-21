Состояние мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, стабильно

Ребенка прооперировали после происшествия в Химках

Мальчик, пострадавший в результате взрыва в подмосковных Химках, был успешно прооперирован, его состояние сейчас стабильно. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале .

Ребенка перевели в отделение реанимации, с ним находится мама, а власти держат ситуацию на контроле.

Ранее министерство здравоохранения региона информировало, что в результате инцидента пострадали три человека, один из них погиб на месте до приезда скорой помощи.

Двое других, включая мальчика, были доставлены в больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

