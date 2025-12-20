Состояние Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов

сегодня в 22:07

Маск стал первым в истории человеком с состоянием 700 миллионов долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск установил новый рекорд, став первым человеком в мире, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов.

По данным Forbes, капитал предпринимателя достиг 749 миллиардов долларов (около 55,6 триллиона рублей) после того, как суд штата Делавэр восстановил ранее аннулированные опционы на акции Tesla стоимостью 139 миллиардов долларов.

Еще в начале недели, 15 декабря, Маск был признан самым богатым человеком на планете с состоянием в 600 миллиардов долларов.

Ранее бизнесмен вошел в историю как первый человек, чье личное состояние достигло отметки в 500 миллиардов долларов, что произошло 1 октября. Помимо восстановленных опционов, Маску принадлежат 12% обыкновенных акций Tesla.

