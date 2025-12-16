Состояние Маска за сутки выросло более чем вдвое

Маск стал первым человеком в мире с состоянием 600 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск установил новый исторический рекорд, став первым человеком в мире, чье личное состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов (около 47,7 триллиона рублей). Как сообщает журнал Forbes, стремительный рост капитала основателя Tesla и SpaceX произошел за счет переоценки стоимости его частной аэрокосмической компании.

Согласно новым оценкам, стоимость SpaceX, которой Маск владеет примерно на 42%, достигла 800 миллиардов долларов (около 63,6 трлн рублей).

Это означает, что за счет переоценки только этого актива его состояние выросло более чем на 300 миллиардов долларов по сравнению с предыдущей оценкой в 400 миллиардов.

Таким образом, Маск сделал еще один крупный шаг к тому, чтобы стать первым в истории триллионером.

Ранее, в ноябре, акционеры Tesla одобрили для него компенсационный пакет, теоретический размер которого при выполнении всех условий может достичь 1 триллиона долларов.

