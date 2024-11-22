Прошло открытие восстановленного музея боевой славы в стенах Петровской школы

В стенах Петровской школы имени Героя РФ Д. В. Межуева спрошло открытие восстановленного музея боевой славы, который стал настоящим памятником героизму и жертве, отдаваемой на алтарь Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

На открытии присутствовали заместитель Главы Наро-Фоминского городского округа Малыхина Светлана Михайловна, Герой Российской Федерации, полковник депутат Московской городской думы Корольков Аркадий Михайлович, родственники погибших Героев, мама наших обучающихся, жена участника СВО, поэт, член творческого объединения детских авторов России и Международного литературно-художественного объединения «Страна детства», финалист конкурса детских писателей «Герои детства», «Наше время», Лауреат Всероссийских конкурсов, автор двух сборников стихотворений Олеся Николаевна Куликова, представители Управления по образованию, члены семей погибших Герое, ветераны, учащиеся, учителя, родители которые разделили этот момент ликования и благодарности.

Захарова Светлана Георгиевна, учитель русского языка и литературы, сохранила весь исторический материал прошлого музея, а Чернилевский Евгений Сергеевич, учитель истории, воссоздал музей систематизировав исторический материл и вдохнув жизнь в новый музей, Костырев Владимир Анатольевич, выпускник Петровской школы, на протяжении всей работы по восстановлению музея всегда оказывал поддержку и помощь.

Этот музей хранит в себе многолетнюю историю нашего народа, начиная с Великой Отечественной войны и заканчивая современными конфликтами, среди которых Афганская и Чеченская войны, а также специальная военная операция.

Каждый экспонат — это живая память о мужестве и стойкости наших солдат, защитников Родины. Здесь можно увидеть не только уникальные артефакты, но и личные вещи героев, документы и фотографии, которые рассказывают о судьбах тех, кто прошел через огни войны.

Открытие музея стало не просто данью уважения, но и важным уроком для всех нас. Преклоняясь перед подвигом защитников, мы учимся бережно относиться к истории, передавать ее следующим поколениям. В этот день на лице каждого из присутствующих была гордость за нашу страну и ее героев, которых мы, несмотря ни на что, будем помнить и ценить.

В школьном музее представлена и экспозиция об истории школы, наполненная документами, фотографиями и памятными артефактами, которая рассказывает о более чем столетней истории школы, которая вплетена в ткань нашего народа.

В каждой витрине живут истории о трудовых подвигах, о смелости и стойкости, проявленных в важнейшие моменты. Особое внимание привлекают письма солдат, написанные с фронтов, и старые фотографии, запечатлевшие улыбки выпускников разных поколений, которые впоследствии внесли свой вклад в развитие страны. Музей не только сохраняет память, но и вдохновляет молодых людей на подвиги в их собственной жизни.

Оживленные разговоры и трогательные воспоминания создавали атмосферу единства, подтверждая, что настоящая слава заключается не только в свершениях, но и в уважении к памяти.

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