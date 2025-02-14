Сосна из «Городского бора» Серпухова признана памятником живой природы

Сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» внесла сосну из особо охраняемой природной территории «Городской бор» города Серпухов, относящейся к Шатовскому участковому лесничеству, в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» получил официальный сертификат за подписью председателя сертификационной комиссии. Сертификат выдан после соответствующей дендрохронологической экспертизы.

Всероссийская программа «Деревья — памятники живой природы» учреждена Советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ по инициативе некоммерческого партнерства Стратегический Альянс «Здоровый лес» при поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства.

«При рассмотрении заявки специалисты выезжали на место произрастания сосны-гиганта и проводили ее полную диагностику, уточнив высоту, диаметр, обхват ствола, точный возраст дерева и видовую принадлежность», — пояснил заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» Сергей Агеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.