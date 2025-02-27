Сооснователь журнала DOXA* заочно получил более 10 лет колонии в РФ

Суд заочно назначил экс-редактору журнала DOXA* Армену Арамяну** 10 лет и 1 месяц колонии общего режима за фейки о ВС РФ и оправдание терроризма, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Заседание проходило в общем порядке, подсудимый на нем не присутствовал. Он находится в международном розыске. Ранее его заочно заключили под стражу.

На заседании суд признал фигуранта виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации об использовании ВС РФ), а также по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Кроме того, суд на 4 года запретил Арамяну** заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее полковник ВСУ, приказавший сбить борт над Кубанью, получил пожизненное. Он приговорен к этой мере наказания заочно.

*Деятельность организации признана нежелательной на территории РФ.

**Включен в перечень экстремистов и террористов.