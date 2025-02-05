Полковник ВСУ, приказавший сбить борт над Кубанью, получил пожизненное наказание

Южный окружной военный суд (ЮОВС) заочно приговорил к пожизненному заключению полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана*, который отдал приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью. Об этом сообщает ТАСС .

Суд признал Дзямана виновным в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса России — «Террористический акт, повлекший смерть человека». Мужчине заочно назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием заключения в исправительной колонии особого режима.

Инцидент, за который Дзяман* получил тюремный срок, произошел 23 февраля 2024 года. Тогда в воздухе над Краснодарским краем летал самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.

Полковник Дзяман* приказал сбить борт. В результате этих действий А-50 был уничтожен, а 10 российских солдат погибли.

Ранее в Сети появилось видео возможного сбития самолета А-50 ДРЛО над Кубанью.

*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.