Сообщения о том, что в Telegram снова можно звонить, оказались фейком
Звонки в Telegram не были разблокированы, несмотря на заявления некоторых СМИ. В этом убедился корреспондент РИАМО.
Звонки через мессенджер все еще не проходят. Блокировка голосовых вызовов, установленная Роскомнадзором, сохраняется.
Ранее СМИ заявили, что звонки в Telegram снова заработали, однако эти новости оказались фейком.
В августе Роскомнадзор ограничил возможность голосовых звонков в Telegram и WhatsApp*. Мера направлена на борьбу с кибермошенниками.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
