сегодня в 13:58

Сообщения о том, что в Telegram снова можно звонить, оказались фейком

Звонки в Telegram не были разблокированы, несмотря на заявления некоторых СМИ. В этом убедился корреспондент РИАМО.

Звонки через мессенджер все еще не проходят. Блокировка голосовых вызовов, установленная Роскомнадзором, сохраняется.

Ранее СМИ заявили, что звонки в Telegram снова заработали, однако эти новости оказались фейком.

В августе Роскомнадзор ограничил возможность голосовых звонков в Telegram и WhatsApp*. Мера направлена на борьбу с кибермошенниками.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

