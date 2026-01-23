Сообщения о найденных в Алуште древних сосудах оказались ложью

В Минкульте Крыма опровергли информацию о находке античных артефактов на месте строительства элитного ЖК в Алуште. Ранее в соцсетях распространились кадры древних пифосов, якобы обнаруженных рабочими на территории бывшего санатория «Полет», сообщает Крымское информационное агентство .

Проверка объекта сотрудниками профильного ведомства прошла не без трудностей: изначально представителей министерства отказались пускать на стройплощадку. Однако после того, как доступ был получен, выяснилось, что опубликованные в интернете снимки не имеют отношения к реальности.

Начальник управления государственного надзора объектов культурного наследия Минкульта РК Евгения Ростовцева в беседе с журналистами назвала новость о нахождении древних сосудов фейком. По ее словам, на объекте не обнаружено никаких следов археологического слоя.

«Это фейк. Пифосы не могут лежать одинокими, должно быть что-то еще. Причем, там еще не вывезенные отвалы. Единственное, что есть — кирпич производства 1970-х годов», — подчеркнула Ростовцева.

В министерстве также считают маловероятным сценарий, при котором строители могли тайно вывезти артефакты до приезда инспекторов. Эксперт отметила, что «настолько чисто убрать» следы раскопок невозможно, а ландшафт котлована на стройке в Алуште существенно отличается от того, что был запечатлен на распространившихся в Сети кадрах.

