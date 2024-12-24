Соня Шац продвигает ЛГБТ* в сезоне «Орла и решки»

Дочь иноагентов Татьяны Лазаревой** и Михаила Шаца**, 26-летняя Соня Шац пропагандирует движение ЛГБТ* в новом сезоне шоу «Орел и решка», который вышел на экраны осенью 2024 года, сообщает Life.ru.

По сюжету спонсируемой Госдепом США программы, девушка во время путешествий якобы случайно встречает проукраинских релокантов из России, ругающих Родину, а также дает положительные оценки гей-парадам* в Берлине и берет интервью у лесбиянки*.

Кроме того, «потомственный иноагент», как себя называет сама Соня, ведет на YouTube эпатажный канал, посвященный сексу и проблемам со здоровьем. Самые популярные из 18 видео набрали около 50 тысяч просмотров: это очень небольшая цифра для подобных программ.

Недавно Соня Шац также начала петь и выпустила альбом, но СМИ пишут о ее финансовых проблемах и предполагают, что скандальное участие в «Орле и решке» поможет их поправить.

* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

** Признаны иноагентами в России.