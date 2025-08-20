Сомнолог посоветовал не менять режим сна у детей сразу после каникул

По словам эксперта, подготовить школьника к возвращению в учебный график можно двумя способами.

«Первый — мягкий, когда ребенок перед 1 сентября каждый день встает на полчаса раньше. Это происходит почти незаметно. Тут важно именно будить раньше, потому что уложить раньше невозможно. Если человек проснулся к обеду, пытаться уложить его раньше бессмысленно, он все равно не заснет. Мы не можем по приказу усыпить человека, но мы можем по приказу его поднять. И вот уже накапливающийся дефицит сна приведет к тому, что время отбоя начнет подстраиваться под время подъема — будет постепенно сдвигаться на более раннее, потому что ребенок к вечеру просто будет сильнее хотеть спать», — объяснил он.

Срок, который понадобится для перехода к школьному расписанию, зависит от режима сна, который был у ребенка на каникулах.

«Второй вариант пожестче — это когда ребенок до последнего встает в обед, наступает 1 сентября, и ему резко нужно встать, например, в 7 утра. Возникает классический социальный джетлаг. В таком варианте, когда ребенок, недоспав, встает, а вечером все равно не может уснуть в нужное время, у него начинает достаточно быстро накапливаться дефицита сна в первую рабочую неделю. Потом наступают выходные, и он опять отсыпается до обеда, пытаясь компенсировать накопленный недосып. В итоге все повторяется, и он снова сваливается в этот социальный джетлаг. Поэтому если вы жестком варианте резко сместили время подъема, важно не дать ребенку отоспаться в первые выходные после начала школы. Желательно поднять его не позже, чем через два часа от подъема по обычному графику», — уточнил врач.

Также он отметил, что бессмысленно пытаться уложить ребенка спать в определенное время. Если школьник до этого несколько месяцев спал до обеда, то он попросту не сможет уснуть, скажем, за восемь часов до подъема на первый урок — просто будет лежать в кровати. В перспективе длительное нахождение в постели с безуспешными попытками уснуть может спровоцировать развитие бессонницы.