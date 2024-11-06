Сомнительное увлечение: солдаты из КНДР пристрастились к порно в России
Солдаты из КНДР увлеклись просмотром порно, получив в России доступ в интернет
Пентагон подозревает приехавших в РФ солдат из Северной Кореи в активном просмотре порно в Сети, сообщает сайт MK.Ru.
Как уточняет New York Post со ссылкой на данные Пентагона, военнослужащие из КНДР прибыли в РФ для участия в СВО и впервые получили неограниченный доступ в интернет.
«Возможно, северокорейские солдаты используют интернет для просмотра множества порнографических материалов», — говорится в отчете.
Ранее российская армия освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике. До этого российские силы взяли под контроль Кураховку, Селидово, Вишневое, Ясную Поляну и Доброволье.