Солдаты из КНДР увлеклись просмотром порно, получив в России доступ в интернет

Пентагон подозревает приехавших в РФ солдат из Северной Кореи в активном просмотре порно в Сети, сообщает сайт MK.Ru .

Как уточняет New York Post со ссылкой на данные Пентагона, военнослужащие из КНДР прибыли в РФ для участия в СВО и впервые получили неограниченный доступ в интернет.

«Возможно, северокорейские солдаты используют интернет для просмотра множества порнографических материалов», — говорится в отчете.

Ранее российская армия освободила населенные пункты Максимовка и Антоновка в Донецкой Народной Республике. До этого российские силы взяли под контроль Кураховку, Селидово, Вишневое, Ясную Поляну и Доброволье.