Солнце выбросило рекордное облако плазмы. Россиян предупредили о магнитных бурях

Облако плазмы рекордных размеров было выброшено Солнцем. Скорее всего, на Земле уже в четверг начнутся сильные магнитные бури, рассказал РИА Новости начальник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Вспышка на солнце уровня Х1.8 сопровождалась выбросом плазмы. Он доберется до планеты уже в четверг к середине дня.

На фоне этого появляется неутешительный прогноз в плане геомагнитной активности в ближайшие несколько дней. Уже в 11:00 10 октября могут начаться магнитные бури четвертого-пятого уровней.

Ранее врач-невролог Галина Чудинская порекомендовала побольше гулять на свежем воздухе и не брать на себя слишком большую нагрузку. В этом случае период магнитной бури удастся перенести проще.