Солнце выбросило гигантский протуберанец после двухнедельного затишья

сегодня в 19:44

После двухнедельного периода спокойствия на Солнце вновь зафиксирована значительная активность. Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ночь на 12 августа наше светило выбросило новый мощный протуберанец, пишет РИА Новости .

Последнее подобное явление наблюдалось 31 июля, когда с восточного края Солнца произошло два последовательных выброса. Новое событие было зарегистрировано вблизи южного полюса звезды 11 августа между 21:00 и полуночью по московскому времени.

Ученые отмечают, что данный протуберанец относится к категории крупных солнечных структур, но он вряд ли окажет какое-либо влияние на Землю.

Специалисты объясняют, что протуберанцы, возникающие в разных областях Солнца, имеют меньшую вероятность достичь Земли по сравнению со вспышками, которые никогда не формируются в полярных зонах светила. Для воздействия протуберанца на Землю необходимо особое расположение нашей планеты на его траектории.

Протуберанец — это своеобразное вздутие на краю диска Солнца, которое образовывается из раскаленных газов.

Ранее сообщалось, что в западном полушарии Солнца произошел комплексный взрывной выброс плазмы, охвативший площадь диаметром около 500 тысяч километров — треть видимого солнечного диска