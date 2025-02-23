Солнечная погода ожидается в Московском регионе в День защитника Отечества
В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется малооблачная и солнечная погода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура ожидается минус 3 — минус 1 градус, местами сохранится гололедица. Обойдется без осадков.
Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.
В регионе из-за гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать по 25 февраля.