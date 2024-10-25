Солдаты ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви

Настоятель храма отец Александр рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины прятались прямо в храме, а при отходе заминировали входную дверь.

По его словам, из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. Колокольня тоже повреждена. Храм законсервируют до весны, а потом, как только позволит обстановка, будут восстанавливать.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сообщил, что Вооруженные силы Украины на курском направлении потеряли 26 тысяч человек.