Солдаты ВСУ, отступая из Курской области, заминировали дверь церкви
ВСУ, отступая из села Борки Суджанского района Курской области, заминировали дверь церкви иконы Божией Матери «Знамение», сообщает РИА Новости.
Настоятель храма отец Александр рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины прятались прямо в храме, а при отходе заминировали входную дверь.
По его словам, из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. Колокольня тоже повреждена. Храм законсервируют до весны, а потом, как только позволит обстановка, будут восстанавливать.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сообщил, что Вооруженные силы Украины на курском направлении потеряли 26 тысяч человек.