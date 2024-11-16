Солдаты ВС РФ создают БПЛА разных размеров в полевой лаборатории под Запорожьем

сегодня в 07:45

«БАРС-37»: лабораторию по испытанию военных новинок ВС РФ создали под Запорожьем

Сотрудники лаборатории, открытой входящим в российскую группировку войск «Днепр» отрядом «БАРС-37» («Сармат»), создают беспилотники и боеприпасы своего изготовления. Также они тестируют новинки на поле боя, рассказал РИА Новости инженер отряда с позывным Игрок.

В полевой лаборатории инженеры изготавливают как небольшие дроны, так и БПЛА самолетного типа. Также солдатам отправляют на проверку созданные в тылу летательные боеприпасы.

Игрок отметил, что открытие лаборатории в зоне СВО — удобное решение. Благодаря этому сокращается логистика между разработчиками дронов, боеприпасов и солдатами, которые используют вооружение в бою.

Ранее выяснилось, что армия и полиция Великобритании используют беспилотники от китайской компании Autel Robotics Company. Ранее против фирмы Лондон наложил санкции.