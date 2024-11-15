Bloomberg: Британия использует БПЛА компании, которую обвиняет в связях с ВС РФ

Армия и полиция Великобритании применяют беспилотники от китайской компании Autel Robotics Co., против которой сами британские власти ввели санкции за якобы вооружение ВС России. Недавно канцлера казначейства Рейчел Ривз сфотографировали в момент, когда она управляла дроном от этого поставщика, сообщает агентство Bloomberg .

Ривз запечатлели с пультом беспилотника Autel Evo Max на полигоне ВС Великобритании в Норфолке. В этот момент рядом с ней стоял министр обороны Джон Хили. После этого военные чиновники хотели провести встречу с украинскими военными, которые находятся на учениях в Англии.

Утверждается, что британские силовые ведомства закупили китайские беспилотники еще до того, как официальный Лондон наложил на поставщика санкции.

«Тем не менее, разоблачение того, что правительство использовало технологию китайской компании, на которую оно затем решило наложить ограничения из-за ее поставок оборудования в Россию, иллюстрирует трудности, с которыми сталкиваются западные страны при развертывании санкций для помощи Украине», — добавляет агентство.

Bloomberg запросил комментарий у Минобороны Великобритании, на что в ведомстве ответили, что больше не будут закупать китайские беспилотники Autel. По данным МО Соединенного Королевства, эти дроны приобретались для «обучения украинских новобранцев, в первую очередь для воспроизведения угрозы, с которой они столкнутся со стороны российских беспилотников».

Однако Минобороны отмолчалось на вопрос, сколько именно было закуплено БПЛА и на какие нужды их еще направляли. Журналисты отмечают, что помимо британских вооруженных сил, китайские дроны применяла еще и местная полиция.

Великобритания ввела санкции против китайской Autel Robotics Co. на прошлой неделе. Свой шаг Лондон объяснил позицией, что компания «участвует в дестабилизации Украины» и якобы поставляет России беспилотники и оборудование.