По словам солдата девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, перед ним и его сослуживцами была поставлена задача добраться до атомной станции в Курчатове. Они должны были заминировать ее.

Однако в Курской области боец ВСУ попал в плен, после чего обратился ко всему мировому сообществу с просьбой не допустить аварии, аналогичной Чернобыльской АЭС.

По его словам, задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку поставил главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на регион. При этом, как отметил пленный, он указал на причастность НАТО к подготовке этой диверсии.

Ранее военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской АЭС. Они обезвредили неразорвавшуюся ракету HIMARS в 5 км от атомной станции.