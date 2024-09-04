Солдат ВСУ призвал мировое сообщество не допустить диверсий на Курской АЭС
Украинский военнослужащий Михаил Шкода призвал мировое сообщество не допустить диверсий на Курской АЭС, сообщает РИА Новости.
По словам солдата девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, перед ним и его сослуживцами была поставлена задача добраться до атомной станции в Курчатове. Они должны были заминировать ее.
Однако в Курской области боец ВСУ попал в плен, после чего обратился ко всему мировому сообществу с просьбой не допустить аварии, аналогичной Чернобыльской АЭС.
По его словам, задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку поставил главком ВСУ Александр Сырский перед нападением на регион. При этом, как отметил пленный, он указал на причастность НАТО к подготовке этой диверсии.
Ранее военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской АЭС. Они обезвредили неразорвавшуюся ракету HIMARS в 5 км от атомной станции.