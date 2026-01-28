Сократить количество мест для продажи вейпов предложили в Мособлдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев предложил ограничить перечень мест для продажи вейпов. Об этом он сказал в ходе круглого стола, организованного фракцией ЕР в Мособлдуме.

«Ограничение розничной продажи вейпов в рамках перечня мест, определенных на основе перечня в законопроекте правительства. Кроме того, в законопроекте предлагается увеличить минимальный размер площади торгового объекта до 10 кв. м», — сказал Толмачев.

Он уточнил, что такой подход будет препятствовать появлению разнообразных «летучих ларьков».

По словам парламентария, размещение точек, торгующих вейпами недопустимо рядом с детскими лагерями, зонами отдыха, в том числе с пляжами, организациями соцобслуживания, спортивными стадионами во время соревнований и религиозными объектами.

Ранее в России запретили продавать вейпы и сигареты на остановках общественного транспорта. Это места большого скопления людей, они не предназначены для курения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.