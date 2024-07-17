София Ротару сбежала с Украины на Сардинию

Недавно певица София Ротару перебралась с Украины в Италию. Теперь исполнительница живет на острове Сардиния, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в кругу звезды.

После начала СВО Ротару прекратила участвовать в гастролях и корпоративах. 76-летняя артистка жила в своем особняке в элитном районе Киева Конча-Заспа, и долгое время о ней ничего не было известно.

«Там (на Сардинии — ред.) София Михайловна купила за 4 млн евро (более 385 млн руб.) виллу на берегу моря. А вслед за ней — яхту почти за 1 млн евро (более 96 млн руб.). Их Ротару оформила на своего сына Руслана», — сказали журналистам в окружении артистки.

Недавно выяснилось, что Ротару начала избавляться от своей недвижимости в России и переехала в Италию на остров Сардиния.

Ранее соседка Аллы Пугачевой рассказала, что стало с замком дивы после того, как та вместе со своим супругом покинула территорию России. Она поделилась, что там сейчас постоянно проживает бывший обслуживающий персонал певицы — уборщики, садовники и охрана.