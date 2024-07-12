Не покупают и не купят: соседка Пугачевой рассказала, что стало с замком дивы

Соседка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* рассказала, что стало с замком семейной пары в подмосковной деревне Грязь после того, как они покинули Россию. Женщина отметила, что в доме звездной четы остался жить обслуживающий персонал, сообщает корреспондент aif.ru , побывавший у особняка.

По словам соседей, в настоящий момент в замке Пугачевой и Галкина* на постоянной основе проживают уборщики, садовники и охрана. Возможно, звездная пара передала заброшенное поместье своим бывшим сотрудникам, предоставив им возможность жить в нем и пользоваться им бесплатно при условии, что они будут поддерживать его в хорошем состоянии и показывать его потенциальным покупателям, считает соседка.

Издание отмечает, что на замке уже отчетливо видны признаки увядания. В залитой солнцем деревне особняк кажется неумело помпезным, нарочито вычурным и давно устаревшим.

Риэлтор Алина Правоторина рассказала, что изначально замок пытались продать за 1 миллиард рублей, однако потом цена на него начала снижаться. По ее мнению, продать этот дом невозможно ни за какую цену, поскольку он расположен в обычной деревне, а не на элитных землях.

Кроме того, особняк уже старый, и такие нестандартные дизайнерские решения могут не прийтись по вкусу ни российским, ни иностранным инвесторам. Эксперт также отметила, что на поддержание такого дома в надлежащем состоянии может уходить порядка миллиона рублей в месяц.

* Признан в России иностранным агентом.