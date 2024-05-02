«Содомитам въезд запрещен»: странный знак встречает приехавших в калужскую деревню

Табличка с фразой «содомитам въезд в деревню воспрещен» появилась в минувшие выходные на въезде в Крутицы Калужской области, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Местные власти заявили, что не имеют никакого отношения к появившемуся знаку, фото которого распространилось в Сети. Но обещают, что выяснят, кто его установил и на чьей территории.

Чиновники подчеркнули, что кому бы ни принадлежали авторство запрета и установка знака, его должны убрать. Такого же мнения придерживается большинство местных жителей, однако есть и те, кто поддерживает этот запрет.

Некоторые жители деревни считают, что табличку можно оставить, но следует изменить приветствие. Такое мнение они выразили в анонимном опросе в соцсетях.