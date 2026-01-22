Содержание парков, катков и ледовых площадок обсудили в Ступине

Ступинский и Михневский парки — одни из самых любимых мест отдыха жителей и гостей округа. В прошлом году, по данным камер «Безопасный регион», парки посетило более 970 тысяч человек.

В новогодние каникулы проведено свыше 50 культурно-массовых и спортивных мероприятий, в парках побывало порядка 70 тысяч посетителей.

С 15 декабря в ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского работает бесплатный каток, который посетило более 19 тысяч человек. Для любителей активного отдыха подготовлена лыжная трасса протяженностью 1,6 км, установлены тюбинговые горки.

Для обеспечения комфорта и безопасности задействованы 25 рабочих и 7 единиц техники. В новогодние каникулы вывезено 55 кубов снега, пешеходные дорожки ежедневно обрабатывались гранитной крошкой.

В округе планируется организовать работу 18 катков и трех лыжных трасс. Работает уже 8 ледовых площадок в населенных пунктах Ситне-Щелканово, Михнево, Городище, Алфимово, Усады, Ивановское, Жилево и Шугарово. На трех катках в Большом Алексеевском, Семеновском и Леонтьеве проводятся работы по наращиванию льда и дозаливке. На оставшихся площадках в ближайшее время приступят к расчистке от снежных навалов и дозаливке.

С 24 января на ледовых площадках планируется провести серию турниров среди любительских команд, а также выездные мастер-классы тренерского состава и спортсменов спортивной школы Олимпийского резерва им. В. М. Боброва

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.