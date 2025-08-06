Сочные помидорки: Настя Ивлеева снялась в микрошортах на сеновале

Блогерша Анастасия Ивлеева продолжает делиться моментами своей деревенской жизни. Так, звезда снялась на сеновале в микрошортах, сообщает Кино Mail .

Девушка живет на ферме в Брянской области — она запустила свое реалити-шоу «Чегеря». Ивлеева в рамках проекта катается на тракторе, делает заготовки на зиму и учится быть хорошей женой фермера. Она регулярно делится с поклонниками кадрами деревенской жизни.

В этот раз блогерша показала фото, где она запечатлена в белой майке с глубоким декольте, микрошортах и сапогах. Она позировала на сеновале и в тракторе.

«Ничего нет прекраснее лета в деревне», — написала Ивлеева.

Поклонники положительно оценили эти снимки: их поразила фигура звезды и ее «настоящий, чистый» образ.

Ранее сваха Роза Сябитова указала Ивлеевой на главный недостаток ее нового мужа. Она удивилась тому, что Филипп Бегак не познакомил блогершу со своей матерью.