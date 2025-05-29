Сваха Сябитова указала Ивлеевой на главный недостаток ее нового мужа

Телеведущая, популярная в России сваха Роза Сябитова удивлена тем, что новый муж блогера Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак не познакомил ее со своей матерью. По словам Сябитовой, это тревожный звоночек, который должен заставить девушку задуматься о том, с кем она связала свою жизнь, пишет Общественная Служба Новостей .

«Это поведение необязательных мужчин, когда они заводят жен, о которых никто даже не знает. Но ведь Настя — не пустое место, она же публичный человек. А он ее будто обесценивает. Не знаю, как там дальше будет. Но со стороны жениха это крайне некрасивый жест», — заявила Сябитова.

Российская сваха призвала Ивлееву задуматься о том, за кого она вышла замуж, так как избранник может оказаться недостойным ее человеком. И, тем не менее, все равно пожелала счастья молодоженам.

И для Ивлеевой, и для Бегака это не первый брак. В сентябре 2019 года блогерша вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка, более известного как Элджей. Но в 2021 году пара сообщила, что приняла решение развестись.

Ранее Роза Сябитова раскритиковала новые отношения певицы Любови Успенской, которая закрутила роман с 30-летним пресс-секретарем Александром Иваненко. По мнению свахи, 71-летняя исполнительница «не вывезет» такой союз.