Сил не хватит: Сябитова высмеяла роман Успенской с 30-летним

«Простите, но в 70, когда у тебя и климакс давно позади и куча хронических болезней появилась, в таком состоянии будет очень тяжело удержать хотя бы на пару лет молодого мужика. Смешно аж», — сказала Сябитова.

По ее словам, в голове сложно уложить вечное стремление некоторых знаменитостей выбирать себе кавалеров, которые моложе даже их собственных детей.

При этом, Сябитова подчеркнула, что, если Успенской удастся сохранить эти отношения, то она будет только рада. Однако королева шансова всегда отличалась не только творчеством, но и бесчисленным количеством романов.

Сваха также отметила, что в преклонном возрасте лучше устраивать жизнь с ровесниками, а не с мужчинами значительно младше: может не хватить жизненных сил.