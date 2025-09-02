Сочинскую блогершу проверяют после скандального видео о мигрантах

В своем обращении к подписчикам, посвященном в основном вопросам воспитания детей, девушка призвала бойкотировать бизнес и услуги мигрантов, находящихся в России незаконно, — не покупать у них товары и не сдавать им жилье. По словам Алены, ее мотивом была не ненависть к иностранцам, а поддержка местных предпринимателей с легальным статусом и лицензиями. Однако нашлись те, кто усмотрел в ее словах признаки разжигания розни, и направил соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Сама блогерша, комментируя ситуацию, выразила предположение, что жалоба могла поступить либо от самих нелегальных мигрантов, либо от их представителей, либо от недоброжелателей, выступающих против защиты православия и славян.

При этом в полиции, как утверждает Алена, пока не увидели в ее действиях состава преступления — проводится проверка, но речи о суде или штрафах не идет.

Девушке пришлось удалить спорное видео, но она настаивает, что говорила исключительно о тех, кто нарушает законы России, не платит налоги и не уважает местные традиции, подчеркивая, что к законопослушным иностранцам у нее претензий нет.