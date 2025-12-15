СОБР «Гюрза» Росгвардии провел учения по штурму зданий в Солнечногорске

Сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области провели тактико-специальные учения по отработке штурмовых действий и тактической медицины в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Солнечногорске сотрудники СОБР «Гюрза» Главного управления Росгвардии по Московской области провели тренировку по штурму зданий. В ходе учений бойцы отработали алгоритмы обнаружения и нейтрализации условных террористов, которые забаррикадировались в помещении.

Особое внимание уделили взаимодействию групп, точности и скорости принятия решений, а также согласованности действий в ограниченном пространстве. Кроме того, сотрудники Росгвардии отработали элементы тактической медицины: эвакуацию условно раненого из опасной зоны, оказание первой помощи и оперативную замену бойца в составе группы.

В ведомстве отметили, что подобные тренировки необходимы для поддержания высокого уровня профессионализма и боеспособности личного состава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.