Собаку-маугли, три года жившую в подземном бункере, спасли в Брянской области

В Брянской области волонтеры и сотрудники МЧС спасли собаку, которая на протяжении трех лет жила в подземном бункере в замкнутом пространстве. Она упала в яму еще щенком и не смогла оттуда выбраться, сообщает Baza .

Собаку в городе Дятьково спасали на протяжении месяца. Когда в СМИ появилась информация о ней, местные власти заявили, что животное вовсе не находится в замкнутом пространстве, а пользуется лазом в теплопутях, чтобы пробираться на волю.

Однако волонтеры осмотрели все теплопути и никаких отверстий не нашли. Позже оказалось, что власти назвали «лазом» снятую с теплотрасс плиту. Но местные считают, что убрали ее только недавно, когда ситуация с собакой вызвала общественный резонанс.

Почти месяц волонтеры пытались выманить животное из бункера. Собака боялась людей и света, пряталась, не давая себя спасти. Не помогла и собаколовка. Животное спасли 28 мая: волонтеры растянули сеть, перекрыв все дыры в теплопутях, а затем голыми руками поймали собаку.

Питомец случайно попал в бункер три года назад. Будучи щенком, собака упала в яму на стройке, которую закрыли плитой. Все это время собаку подкармливала пенсионерка. Она спускала ей воду и еду. Недавно женщина попала в больницу и рассказала о ситуации с питомцем другим людям.

Из-за аномальных условий у спасенной собаки деформированы задние лапы. Животному предстоит долгий путь восстановления и социализации, затем ему найдут новый дом.

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