Со своими до победы: RT опубликовал новый ролик в поддержку участников СВО

В Telegram-канале «RT на русском» появился новый ролик, посвященный тем, кто поддерживает участников СВО: в нем появляется маленькая школьница, люди, отправляющие гуманитарную помощь в Курскую область, скрипачка и медики, сообщает RT .

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорится в ролике.

Видеоряд показывает самих военных, рабочих, волонтеров, а также людей, помогающих в сборе беспилотников и создании маскировочных сетей.

Ранее бойцы подразделения «Западный» начали получать новые сухпайки с беспламенным портативным химическим разогревателем: они незаметны для тепловизоров противника. Пока проводятся испытания, затем индивидуальные рационы планируют выдать всем военнослужащим. Чтобы разогреть паек, боец может открыть специальный пакет, поместить в него запечатанный пакет с едой и добавить воды.