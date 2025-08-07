сегодня в 17:10

Со сбитым электричкой комментатором Гришиным простились в Москве

В российской столице прошло прощание со спортивным комментатором Александром Гришиным, погибшим из-за попадания под электричку. Церемонию провели в храме «Большое Вознесение» в Москве, сообщает SHOT .

На прощание с комментатором пришли некоторые российские фигуристы. Среди них Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, а также иные спортсмены и тренер Татьяна Тарасова.

Церемонию провели в закрытом режиме. На нее могли попасть только родственники и близкие друзья Гришина.

Гришин погиб 5 августа в возрасте 47 лет. В момент трагедии шел сильный дождь, произошел несчастный случай на железной дороге.

Спортивный комментатор работал на телевидении с 2022 года. Он был комментатором на «Матч ТВ», телеканале «Спорт» (позднее «Россия-2») и других.

Гришин освещал пять Олимпиад, комментировал чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию и иные соревнования. В последнее время работал на Первом канале.