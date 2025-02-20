Снижение нагрузки и режим дня: как решить проблему перегруженности школьников

В той или иной степени проблема «перегруженности школьников» все же существует. Ее решение требует комплексного подхода, сообщила РИАМО психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в ГД подготовили для российского правительства несколько предложений по Стратегии развития образования. Там также отмечена необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников.

Она посоветовала обратить внимание на организацию режима дня.

«Следите за временем сна и отдыха детей. График должен включать не только уроки, но и время для релакса, питания и упражнений», — сказала специалист.

Еще важно снижение нагрузки. По словам психолога, если дополнительных занятий слишком много, то нужно исключить часть из них. Лучше сосредоточиться на меньшем количестве задач, но выполнять их качественно.

Также следует обратить внимание на заботу о здоровье. Обеспечить детям разнообразное питание, богатое витаминами, и стимулировать к физической активности. Важен и качественный отдых. Следует оставлять ребенку время «на себя»: для прогулок, общения с друзьями или хобби.

«Не меньшую роль играет эмоциональная поддержка со стороны семьи. Если ребенок жалуется на усталость или сложности в учебе, важно не критиковать его, а выслушать и попытаться помочь», — подчеркнула Гольдштейн.

По мнению эксперта, родителям следует напоминать себе, что ребенок не обязан быть лучшим во всем. Забота, внимание и уважение к потребностям школьника помогут ему справляться даже с самыми сложными вызовами.