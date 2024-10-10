Низкая облачность до сих пор мешает снять тела погибших в Непале альпинистов

Выживальщик Михаил Ярин рассказал, что тела пяти российских альпинистов, погибших при покорении горы Дхаулагири, до сих пор не удается снять с высоты из-за низкой облачности, сообщает Инфо24 .

Эксперт отметил, что в данный момент невозможно даже провести облет территории на вертолете. Успех операции полностью зависит от погодных условий.

Кроме того, стало известно, что вторая попытка эвакуировать погибших не увенчалась успехом, поскольку склон оказался слишком крутым для безопасной посадки и высадки спасательной группы.

Пятеро альпинистов погибли, упав с высоты 500 метров. Согласно информации от СМИ, россияне двигались в связке, и один из них начал падать, что привело к тому, что он утянул остальных за собой. В настоящее время все тела находятся на склоне, с которого произошло падение. Есть вероятность, что их эвакуация может оказаться невозможной.

Ранее, 9 октября, спасательные службы в Непале не смогли вылететь для доставки тел погибших альпинистов из России из-за неблагоприятных погодных условий.