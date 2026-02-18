Снежный апокалипсис накроет Подмосковье 19 февраля

сегодня в 15:08

Подмосковье окажется во власти сильных снегопадов и метели 19 февраля. Жителей предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, 19 февраля в Московской области будет сильный снег. Местами будет бушевать метель. Порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. На дорогах возникнут снежные заносы.

МЧС призывает жителей быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. В случае ЧП можно звонить по номеру 112.

Такое же предупреждение о неблагоприятных погодных условиях 19 февраля действует в Москве.

